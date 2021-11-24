С жителей Воронежской области взыскали более 1 млн рублей за ковид-нарушения

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

С начала 2021 года с жителей Калачеевского района за несоблюдение ковидных правил суд взыскал 1 015 500 рублей. Данные опубликовала пресс-служба райсуда 22 ноября.

Там отметили, что высокая сумма образовалась по вине не одного-двух человек, а десятков. Ковид-диссиденты игнорировали введенные в регионе плавила и их пришлось наказывать рублем. Кроме того, суд вынес 198 предупреждений без взыскания штрафов и приостановил деятельность юрлица.

Например, в августе ревизоры «накрыли» дискотеку в одном из кафе поселка Кантемировка. В заведении зажигали 28 человек. По результатам ночного рейда всех участников привлекли к ответственности, а также руководство увеселительного заведения.

А в ноябре за несоблюдение ковидных правил поплатились два местных бизнесмена. Одного из них оштрафовали на 25 тыс. рублей, а второго – на 50 тыс. рублей.

В Воронежской области по-прежнему действуют ковидные ограничения, а масочный режим не снимается вот уже 1,5 года. Чтобы их снять, должно быть вакцинировано не менее 70% местных жителей.