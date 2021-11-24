Опрос показал, что большинство воронежцев опасаются заболеть COVID-19

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

Большинство воронежцев (35,2 %) в той или иной мере опасаются заболеть коронавирусной инфекцией, а 28,6% уже перенесли ковид. Результатами опроса поделился институт общественного мнения «Квалитас».

Согласно данным исследования, сильному страху подвержены сегодня 13 % респондентов. Особенно он велик среди пожилых людей – 20%.

В то же время совершенно не бояться ковида 17% опрошенных. Бесстрашие свойственно мужчинам в два раза чаще (24%), чем женщинам (12%). Среди студентов не боятся коронавируса 25% респондентов, среди безработных - 29%.

По данным исследователей, перенесли заболевание уже почти 29% граждан. Чаще им болела молодежь (38%), чем пожилые люди (25%). Рекордсменами по заболеванию коронавирусом оказались государственные и муниципальные служащие (43%).

В целом четвертая волна ковида, прокатившаяся по Воронежской области этой осенью, оказалась жесткой. В регионе фиксировали ежесуточно более 800 заразившихся и около 85 умерших. Число привитых воронежцев приближается к 1,1 млн.