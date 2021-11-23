Воронежцам разрешат входить без QR-кодов в МФЦ торговых центров

Появился еще один законный повод не показывать охранникам ТЦ QR-коды. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В региональном оперштабе сообщили о том, что дают «зеленый свет» на проход воронежцев без QR-кодов в МФЦ торговых центров. Правда, от предпринимателей при этом требуют каким-то образом обеспечить, чтобы они не контактировали с привитыми покупателями. Как это делать, не поясняют.

С одной стороны, решение назрело. Людям нужен доступ в МФЦ хотя бы для получения QR-кодов на бумаге. Особенно это касается пенсионеров, путающихся в премудростях сайта Госуслуг. Однако никто не мешает сказать не привитым покупателям, что они идут в МФЦ. На первый взгляд, проконтролировать их маршрут внутри торгового центра крайне проблематично.