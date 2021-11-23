Лискинский «Локомотив» стал чемпионом третьего дивизиона российского футбола

Футболисты "Локомотива" празднуют победу. Фото: с сайта РФС.

В воскресенье, 21 ноября в Сочи завершился финальный этап соревнований третьего дивизиона. В рамках него соревнуются сильнейшие любительские футбольные команды России.

Финал, в котором играли лискинский «Локомотив» и «Химик-Август» из чувашского поселка городского типа Вурнары, получился напряженным. Начало матча осталось за футболистами из Чувашии. Павел Цветков открыл счет на восьмой минуте матча. После этого футболисты лискинского «Локомотива» постепенно забрали инициативу в свои руки и в конце первого тайма забили два мяча в ворота соперников. Особенно красивым получился мяч капитана команды Игоря Фатеева, который с 30 метров пушечным ударом с левой ноги вогнал мяч в девятку ворот Александра Фомина.

Во втором тайме команды обменялись забитыми мячами. Счет сравнял вышедший на замену у «Химика-Августа» Игорь Чамжаев, но буквально через пару минут Артем Лукша, отклеившись на мгновение от защитника в штрафной, поразил ближний угол ворот команды из Вурнар. Этот гол и принес победу «Локомотиву». Лукша в итоге был признан лучшим нападающим турнира. А Игорь Фатеев – его лучшим игроком.

Теоретически такой результат дает полное право лискинскому «Локомотиву» заявиться на следующий год во второй дивизион профессионального российского футбола, где он играл много лет. Вопрос – найдут ли для этого деньги районные власти.