В Воронеже руководителя медицинской компании будут судить за попытку дать взятку в 50 тысяч рублей полицейскому

42-летний мужчина положил деньги на стол полицейского и "заработал" себе еще одно уголовное дело. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Сотрудники Следственного комитета передали в суд уголовное дело в отношении 42-летнего жителя Ростовской области. Его обвиняют по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ «Покушение на дачу взятки за незаконное бездействие».

По данным следствия, в сентябре 2021 года старший оперуполномоченный по особо важным делам отдела регионального ГУ МВД России во время проверки обнаружил, что организация в Левобережном районе занималась медицинской деятельностью без соответствующей лицензии. Поэтому руководители фирмы подпадали под статью 171 УК РФ «Незаконное предпринимательство». 20 сентября 2021 года 42-летний фактический руководитель организации пришел в кабинет полицейского. И предложил «забыть» о результатах проверки за 50 тысяч рублей. Оперативник от взятки отказался. Тем не менее посетитель положил деньги на рабочий стол. Полицейский вызвал коллег, взяткодателя задержали с поличным.

- На следствии мужчина полностью признал вину, раскаялся. Его вина подтверждается также показаниями свидетелей, оперативными материалами, протоколами осмотров и выемок, – рассказал руководитель следственного отдела по Левобережному району Воронежа регионального управления СК России Матвей Сладких.