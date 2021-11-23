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Общество23 ноября 2021 16:51

В Воронеже временная «зебра» на улице Ворошилова появится 24 ноября

Там установят знаки и нанесут временную разметку на период реконструкции подземного перехода
Олег КУЗНЕЦОВ
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Подземный переход, видимо, будет закрыт до конца декабря.

Подземный переход, видимо, будет закрыт до конца декабря.

Фото: "Типичный Воронеж".

На улице Ворошилова со среды, 24 ноября, оборудуют временный пешеходный переход. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. Напомним, о намерении сделать «зебру» на время реконструкции подземного перехода рассказали на планерке в городской администрации 22 ноября. Теперь новый переход согласовали с региональным управлением ГИБДД.

24 ноября на этом участке улицы Ворошилова установят знаки «Пешеходный переход», затем нанесут временную разметку краской. Для этого придется ждать сухую погоду.

Пешеходам, и водителям настоятельно рекомендуют быть предельно внимательными и аккуратными, особенно в темное время суток и во время гололеда. Шоферов просят в этом месте на всякий случай снижать скорость, а пешеходов – не забывать внимательно глядеть по сторонам.

Напомним, подземный переход на улице Ворошилова закрыли 13 ноября, его реконструкцию планируют завершить до конца 2021 года. Пешеходам объяснили, что дорогу временно нужно переходить в 400 и 500 метрах от привычного места, но не все к этим рекомендациям прислушиваются.