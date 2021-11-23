В Воронеже завершили реконструкцию военного аэродрома «Балтимор»

"Балтимор" обновлен. Жители ближайших домов надеются, что теперь он будет не таким шумным, как раньше. Фото: из архива «КП»

В среду, 23 ноября, на военный аэродром «Балтимор» вернулись 15 самолетов бомбардировочного полка Западного военного округа. Они восемь лет базировались в Бутурлиновке. А «Балтимор» в это время был закрыт на реконструкцию. Сейчас она практически завершена. Обновили взлетно-посадочную полосу, места для стоянки самолетов, рулежные дорожки. Также на аэродроме теперь установили современное радио- и метеорологическое оборудование.

Впрочем, жителей ближайших к аэродрому «Балтимор» больше волнует, не вернется ли с самолетами жуткий шум. Правда, военные обещали установить шумоизоляционные щиты, но пока их нет. Впрочем, хотя в целом реконструкцию завершили, но отдельные работы еще предстоит доделать. Будем надеяться, что не забудут и о шумоизоляции.