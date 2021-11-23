Стали известны подробности страшного ДТП под Воронежем с пятью погибшими, в числе которых были две девочки

Последствия ДТП. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В управлении Следственного комитета, сотрудники которого теперь будут заниматься выяснением обстоятельств ДТП с пятью погибшими в Верхнемамонском районе, рассказали новые подробности этой страшной аварии.

По данным СК, 8 ноября около 23.30 28-летний житель Эртильского района, руливший «Ладой-Приора», с участка дороги, не предназначенного для разворота, выехал на встречную полосу. Там он врезался в «Тойоту Рав-4», которой управлял 47-летний житель Московской области. Оба водителя, а также 40-летний пассажир «Лады, погибли на месте. Двух дочек мужчины, рулившего «Тойотой», 8 и 14 лет отвезли в больницу. Но там девочки вскоре умерли от полученных травм.

Дорога после страшной аварии. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Сотрудники Следственного комитета назначат судебно-медицинские и автотехническую экспертизы, допросят свидетелей, поговорят с родственниками погибших. Ход расследования уголовного дела находится на личном контроле руководителя регионального управления СК.

Напомним, по факту ДТП возбудили уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Максимальное наказание по ней – семь лет лишения свободы. Однако, учитывая, что оба водителя погибли, велика вероятность, что после расследования дело закроют.