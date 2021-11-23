При реконструкции воронежского цирка некрополь с могилами поэтов не затронут

Могилы известных русских поэтов, наших земляков Ивана Никитина и Алексея Кольцова, расположенные в литературном некрополе у остановки Моисеева, не пострадают в ходе грядущей реконструкции цирка и его прилегающей территории. При этом памятные захоронения не будут переносить на время ремонта, сообщил и.о. директора воронежского цирка Сергей Блохин.

- Могилы некрополя находятся не в границах цирка. Реконструируемую территорию обнесут забором. Въезд техники на нее будет осуществляться через технологический въезд с улицы Моисеева, - отметил Сергей Блохин.

Напомним, к масштабной реконструкции воронежского цирка (здание которого построено в 1972 году и с тех пор серьезно не ремонтировалось) приступят в 2022 году. Постановление о выделении на восстановление воронежского цирка 1,869 млрд рублей премьер-министр России Михаил Мишустин подписал в 2020 году. Сейчас идет работа над проектно-сметной документацией.