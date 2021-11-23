В Воронежской области вор украл сначала кроссовки, а потом и машину хозяина вечеринки

В отделе полиции молодой человек заявил, что просто решил покататься на чужой машине. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

В Грибановском районе полицейские задержали 21-летнего местного жителя по подозрению в угоне. Они выяснили, что молодой человек пришел к своему знакомому в дом на улице Центральной села Алексеевка. После совместной выпивки гость вышел во двор, надев кроссовки хозяина дома. Там он решил угнать «Ладу» приятеля. Ключ зажигания был внутри салона. Молодой человек запустил двигатель и уехал. А потом, накатавшись, бросил машину на одной из улиц села. Где ее и нашли полицейские.

В отделе полиции 21-летний житель Алексеевки заявил, что просто хотел покататься. И сказал, что на «подвиги» его потянуло, так как был пьян.

- Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения» (до пяти лет лишения свободы). До суда он будет находиться под подпиской о невыезде, - сообщили в региональном ГУ МВД.