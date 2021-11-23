Сенатор Сергей Лукин: «Пандемия придала импульс ускоренному развитию цифровой трансформации в банковской сфере»

Фото пресс-служба Сергея Лукина

В рамках региональной недели сенатор Сергей Лукин совместно с губернатором Воронежской области Александром Гусевым, мэром Воронежа Вадимом Кстениным, управляющим Отделением по Воронежской области ГУ Банка России по Центральному федеральному округу Романом Костянским принял участие в открытии первого флагманского офиса нового формата одного из ведущих банков страны.

«Пандемия повлияла на экономику, но вместе с тем придала импульс ускоренному развитию цифровой трансформации, особенно в банковской сфере», - отметил Сергей Лукин.

Повседневная жизнь людей кардинально изменилась, и на банковские предприятия банковской легла огромная ответственность – бесперебойное обеспечение потребностей населения в финансовых услугах и работы экономики. Существенная часть платежей перешла в онлайн-каналы, возросла потребность в дистанционных сервисах.

«Если два года назад на федеральном уровне мы говорили о том, что перед страной стоит приоритетная задача – в короткие сроки создать собственную конкурентоспособную цифровую инфраструктуру, то сейчас уже есть весомые результаты», - напомнил сенатор.

Чтобы достичь поставленной цели, необходимо было сформировать современную законодательную базу в области регулирования цифровой экономики, принять порядка семидесяти законопроектов, регламентирующих цифровизацию различных областей жизни, из них около тридцати – относительно финансовых процессов. На текущий момент значительная часть этой работы уже проделана, принят ряд федеральных законов и нормативно-правовых актов, позволяющих осуществить рывок в цифровое будущее.

Комментируя экскурсию, проведенную организаторами по флагманскому офису, Сергей Лукин сказал: «Сегодня мы увидели пример внедрения инновационных технологий в банковском секторе, который расширяет традиционное представление о банках». Новый формат, по словам парламентария, даст возможность экономии времени и вариативности выбора, что отвечает запросам современного потребителя.

«Трансформация банковской деятельности неизбежна при переходе к цифровой экономике. При этом важно не просто создать уникальные экосистемы, запустить удобные сервисы и услуги, перевести операции в онлайн-режим, но и помнить о высокой социальной ответственности перед гражданами нашей страны», - подчеркнул Сергей Лукин.