В Воронеже бизнесмен, ремонтирующий машины, захватил часть школьного двора

Школа № 29. Фото: vk.com/shkola29vrn Фото: другой источник.

С захватом земли у школы разбираются сотрудники прокуратуры Коминтерновского района. Их проверка показала, что часть двора среднего образовательного учреждения № 29 (улица 45 Стрелковой Дивизии, 102) захватил бизнесмен, занимающийся авторемонтом. Он огородил участок земли, занимающий 1,6 тысячи квадратных метров, и там занимается обслуживанием машин. Тот факт, что у детей отнял часть двора, его, видимо, несколько не беспокоит.

Зато возникли вопросы по этой ситуации у прокуратуры. Пока в надзорном ведомстве внесли представление директору школы о необходимости устранить нарушение закона и привлечь его виновников к ответственности. А в отношении бизнесмена возбуждено административное дело по ст. 7.1 KoAП РФ «Самовольное занятие земельного участка». Его направили для рассмотрения в управление Росреестра по Воронежской области.