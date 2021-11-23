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Общество23 ноября 2021 13:46

В Воронеже бизнесмен, ремонтирующий машины, захватил часть школьного двора

Он огородил площадку в 1,6 тысяч квадратных метров
Юрий КОЗЛОВ
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Школа № 29. Фото: vk.com/shkola29vrn

Школа № 29. Фото: vk.com/shkola29vrn

Фото: другой источник.

С захватом земли у школы разбираются сотрудники прокуратуры Коминтерновского района. Их проверка показала, что часть двора среднего образовательного учреждения № 29 (улица 45 Стрелковой Дивизии, 102) захватил бизнесмен, занимающийся авторемонтом. Он огородил участок земли, занимающий 1,6 тысячи квадратных метров, и там занимается обслуживанием машин. Тот факт, что у детей отнял часть двора, его, видимо, несколько не беспокоит.

Зато возникли вопросы по этой ситуации у прокуратуры. Пока в надзорном ведомстве внесли представление директору школы о необходимости устранить нарушение закона и привлечь его виновников к ответственности. А в отношении бизнесмена возбуждено административное дело по ст. 7.1 KoAП РФ «Самовольное занятие земельного участка». Его направили для рассмотрения в управление Росреестра по Воронежской области.