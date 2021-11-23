Воронежцев ждет самая морозная ночь ноября

Утро 24 ноября в отдельных местах Воронежской области обещает быть очень морозным. Фото: Олег УКЛАДОВ

Воронежские синоптики дали прогноз на ближайшие сутки и последующие дни почти до конца недели. Зима постепенно, которая в нашем регионе фактически начинаются уже в ноябре, постепенно вступает в свои права.

- На погоду в Воронежской области в ближайшие дни будет оказывать влияние гребень антициклона. В переходное к зиме время он станет причиной морозных ночей и солнечных, но тоже холодных дней, - рассказали в Воронежском гидрометцентре. – Уже в ближайшую ночь на среду, 24 ноября, в отдельных местах области температура может понизиться до -11. Ближе к концу недели морозы смягчатся, но будет пасмурно.

В Воронеже в ночь на среду, 23 ноября, синоптики обещают -6 градусов и облачную погоду. Днем из-за туч будет выглядывать солнце, и потеплеет до -1.

В четверг, 24 ноября, ночью будет -3, возможен слабый снег. Днем потеплеет до +2. Снова солнце будет то выходить, то прятаться за тучи.

В ночь на пятницу, 25 ноября, вместо западного ветра подует юго-западный. Температура будет держаться в районе -1 градуса. Днем снова сменится ветер – на этот раз на южный. Будет пасмурно при +2 градусах.

В субботу, 26 ноября, ночью будет облачно и -1 градус. Днем потеплеет до +3, вероятен небольшой дождь.