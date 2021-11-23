За поездку в Волгоград воронежец перевел мошеннице свыше 15 тысяч рублей

Приложение стало «зависать», а потерпевший совершил 13 переводов. Общая сумма составила 15257 рублей. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

29-летний житель Воронежа стал жертвой виртуальных аферистов. Он позвонил по телефону, опубликованному в мобильном приложении попутчиков, чтобы поехать в Волгоград.

Водитель сообщила, что после онлайн оплаты подъедет на автомобиле «Хендай». Потерпевшему для регистрации женщина прислала ссылку в мессенджер, по которой он перешел. Приложение стало «зависать», а потерпевший совершил 13 переводов. Общая сумма составила 15257 рублей. После этого водитель больше на связь не вышла.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».

- Суммарно за минувшие сутки 17 жителей региона стали жертвами виртуальных аферистов, похитивших обманным путем свыше полутора миллионов рублей, - информирует пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.