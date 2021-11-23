Воронежский «Буран» проиграл седьмой матч подряд – на этот раз московской «Звезде»

Только что Илья Дервук забросил первую шайбу, ставшую победной. Фото: кадр с видео с сайта ВХЛ.

Очередной матч проиграл «Буран». Встреча с дублем столичного ЦСКА, московской «Звездой», протекала без особых опасных моментов до седьмой минуте. Игрок гостей чудом задержал шайбу от выхода из зоны, переадресовал ее за ворота, оттуда последовал пас Илье Дервуку, и тот точно бросил в угол – 0:1. После этого голов зрителям пришлось ждать почти до середины матча. Хоккеисты «Звезды» реализовали численное преимущество, на добивании расторопнее всех оказался Егор Филин – 0:2. Затем «ураганные» вроде бы и старались забросить хотя бы одну шайбу, но безуспешно. После поражения от тюменского «Рубина» 1:5 удалось избежать нового разгрома, но не более того.

Это уже седьмое поражение «Бурана» подряд. Воронежская команда пока остается на 22 месте с 18 очками. Особенно настораживает, что у «Бурана» не видно перспектив. Главный тренер и по совместительству генеральный директор клуба Михаил Бирюков заявил, что на данный момент хоккеисты вынуждены играть бесплатно.

Следующий матч «Буран» проведет 27 ноября в Воронеже против «Югры» из Ханты-Мансийска, идущей на шестом месте с 38 очками. Игра начнется в 17.00. Вероятность восьмого поражения подряд «ураганных» очень велика.