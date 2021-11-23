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Спорт23 ноября 2021 11:42

Воронежские тренеры завоевали шесть золотых наград на Кубке России по плаванию

В активе Татьяны Прокофьевой и Юрина Перина по три первых места
Алексей СЕРГУНИН
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Юрий Перин (слева) и Татьяна Прокофьева. Фото со страницы ВГУ в VK.

Юрий Перин (слева) и Татьяна Прокофьева. Фото со страницы ВГУ в VK.

Тренеры «Школы плавания ВГУ» Татьяна Прокофьева и Юрий Перин приняли участие в Кубке России, который прошел в Саранске. Всего в состязаниях в категории «Мастерс за призовые места боролись 689 спортсменов из 63-х клубов страны.

Татьяна Прокофьева стала победителем на дистанциях 50, 100 и 200 метров брассом.

Юрий Перин финишировал первым на дистанциях 50, 100 и 200 метров на спине.

На церемонии открытия соревнований Татьяне Прокофьевой были вручены удостоверение и знак Мастера спорта Международного класса в категории «Мастерс».