В Воронежской области на пожаре погиб мужчина

Несмотря на быстрое тушение пожара, спасти мужчину не удалось. Фото: из архива ГУ МЧС России по Воронежской области

Во вторник, 23 ноября, около восьми утра загорелся дом в поселке Давыдовка Лискинского района на улице Ветрова.

- О пожаре сообщили в 8.05. На место ЧП выезжали шесть наших сотрудников на двух машинах. Огонь потушили в 8.10. Однако пламя успело повредить в доме 9х9 метров вещи и мебель на площади пять «квадратов». В горевшей комнате обнаружили тело 61-летнего мужчины. Вероятная причина пожара – неосторожность при курении, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Воронежской области.