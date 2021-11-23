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Происшествия23 ноября 2021 11:15

В Воронежской области на пожаре погиб мужчина

Горел дом в поселке Давыдовка
Олег КУЗНЕЦОВ
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Несмотря на быстрое тушение пожара, спасти мужчину не удалось.

Несмотря на быстрое тушение пожара, спасти мужчину не удалось.

Фото: из архива ГУ МЧС России по Воронежской области

Во вторник, 23 ноября, около восьми утра загорелся дом в поселке Давыдовка Лискинского района на улице Ветрова.

- О пожаре сообщили в 8.05. На место ЧП выезжали шесть наших сотрудников на двух машинах. Огонь потушили в 8.10. Однако пламя успело повредить в доме 9х9 метров вещи и мебель на площади пять «квадратов». В горевшей комнате обнаружили тело 61-летнего мужчины. Вероятная причина пожара – неосторожность при курении, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Воронежской области.