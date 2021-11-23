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Общество23 ноября 2021 10:54

В Воронеже из-за ремонта трубопровода отключили воду еще в пяти домах

Ее не будет до 17.00
Олег КУЗНЕЦОВ
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Без воды жителям 19 домов придется обходиться до вечера 23 ноября.

Без воды жителям 19 домов придется обходиться до вечера 23 ноября.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Под отключение воды из-за замены запорной арматуры на трубопроводе диаметром 150 миллиметров попали еще пять домов. Краны пересохли на улице 9 Января в домах №№ 254, 256, 258, 264 и 266. Воды не будет до 17.00.

Напомним, ранее в «РВК-Воронеж» сообщили об отключении воды по следующим адресам:

переулок Газовый, 15б, 15д, 15е, 15и, 15л, 15м, 15н;

переулок Газовый, 15в (детский сад №195);

переулок Автоматчиков, 39;

улица 9 Января, 209−219 (нечетные).

А по этим адресам может резко снизиться напор воды:

микрорайоны Тенистый, Первое Мая,

улицы Шендрикова и Перхоровича,

проспект Патриотов, дома №№ 50, 50а, 50б, 50в.