В Воронеже из-за ремонта трубопровода отключили воду еще в пяти домах

Без воды жителям 19 домов придется обходиться до вечера 23 ноября.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Под отключение воды из-за замены запорной арматуры на трубопроводе диаметром 150 миллиметров попали еще пять домов. Краны пересохли на улице 9 Января в домах №№ 254, 256, 258, 264 и 266. Воды не будет до 17.00.
Напомним, ранее в «РВК-Воронеж» сообщили об отключении воды по следующим адресам:
переулок Газовый, 15б, 15д, 15е, 15и, 15л, 15м, 15н;
переулок Газовый, 15в (детский сад №195);
переулок Автоматчиков, 39;
улица 9 Января, 209−219 (нечетные).
А по этим адресам может резко снизиться напор воды:
микрорайоны Тенистый, Первое Мая,
улицы Шендрикова и Перхоровича,
проспект Патриотов, дома №№ 50, 50а, 50б, 50в.