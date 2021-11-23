Воронежские каратисты победили на всероссийском турнире «Петербургская осень»

Участие в соревнованиях приняли 1500 спортсменов из 34-х регионов страны. Фото ЦСП СК Воронежской области.

Во всероссийском турнире по каратэ «Петербургская осень» приняли участие 1500 спортсменов из 34-х регионов страны.

Среди юношей 12 - 13 лет (до 50 кг) безоговорочного успеха добился воронежец Максим Выстороп. Наш земляк успешно победил атлетов Москвы, республики Крым, Санкт-Петербурга, Калининградской, Московской и Самарской областей. А в финале Максим уверенно продемонстрировал яркий «маваши-гэри» в голову (боковой удар ногой в голову) против «гьяку-дзуки» в корпус (прямой разноименный удар) у спортсмена из Подмосковья. Итог - 3:1 в пользу воронежца.

В категории кадеток 14 - 15 лет в весе до 47 кг Виктория Будникова одолела оппоненток из Москвы, Алтайского края, Приморья и вышла в финал. Итоговое противостояние с серебряным призером первенства Европы-2021 Айгуль Садыковой завершилось вничью и решительным «хантэй» (вердикт судей) в пользу представительницы Воронежа.

Продолжил победное наших спортсменов Дмитрий Брюхов. До финала в категории кадетов до 52 кг воронежец дошел без единой потери баллов. Он был сильнее спортсменов из Уфы, Тольятти, Саратова, Санкт-Петербурга, Мурманска и Москвы. А в финале Дмитрий выиграл у соперника из Саратовской области.

В категории юниоров 16 - 17 лет в весе до 76 кг серебряным призером стал Никита Тургенев, оставив позади атлетов Москвы, Республики Северная Осетия-Алания и Московской области. Но в финале состояние здоровья не позволило ему подняться на высшую ступень пьедестала.

Кроме того, в рамках Всероссийских стартов прошел межрегиональный турнир среди детей. И здесь наши спортсмены стали призерами. В возрастной категории 10 - 11 лет в весе до 40 кг отличились Валерия Крупнова у девушек и Максим Осипенко у мальчиков, занявшие третьи места.