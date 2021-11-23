В Нововоронеже поймали вора-рецидивиста и его подельника

Преступников поймали по "горячим следам". Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

В понедельник, 22 ноября, сотрудники вневедомственной охраны получили ориентировку на розыск двух мужчин, подозреваемых в преступлениях в Нововоронеже. В течение дня они совершили серию краж, а также расплачивались в торговых точках сувенирными купюрами.

Сотрудники Росгвардии задержали схожего по приметам мужчину. Им оказался 39-летний воронежец, ранее неоднократно судимый за кражи и незаконный оборот наркотиков. Вскоре полицейские поймали и его подельника.

- Стражи порядка сейчас выясняют, причастны ли задержанные воры к аналогичным преступлениям, совершенным в Нововоронеже. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел, - сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.