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Происшествия23 ноября 2021 10:13

В Нововоронеже поймали вора-рецидивиста и его подельника

Их подозревают в серии краж. А еще они всучивали в магазинах сувенирные купюры вместо настоящих
Юрий КОЗЛОВ
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Преступников поймали по "горячим следам".

Преступников поймали по "горячим следам".

Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

В понедельник, 22 ноября, сотрудники вневедомственной охраны получили ориентировку на розыск двух мужчин, подозреваемых в преступлениях в Нововоронеже. В течение дня они совершили серию краж, а также расплачивались в торговых точках сувенирными купюрами.

Сотрудники Росгвардии задержали схожего по приметам мужчину. Им оказался 39-летний воронежец, ранее неоднократно судимый за кражи и незаконный оборот наркотиков. Вскоре полицейские поймали и его подельника.

- Стражи порядка сейчас выясняют, причастны ли задержанные воры к аналогичным преступлениям, совершенным в Нововоронеже. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел, - сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.