Коронавирус в Воронежской области на утро 23 ноября: заразились 744 человека, умерли 45

Число зараженных за сутки снова, пусть незначительно, но подросло. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В региональном оперштабе сообщили данные по заболеваниям коронавирусом на утро вторника, 23 ноября. За сутки заразились еще 744 человека (на утро 22 ноября их было чуть меньше – 742). Всего за время пандемии число заболевших перевалило за 172 тысячи, точнее их стало 172 004 человека.

Если исходить из правил арифметики, то на утро 23 ноября стало известно о еще 45 смертях (8451 умерших на данный момент – 8406 на утро 22 ноября). Однако в региональном оперштабе с некоторых пор публикуют и федеральную, более щадящую нервы людей статистику. По ней от коронавируса за сутки умерли 26 жителей Воронежской области.

Оптимизм внушает только динамика по выздоровевшим. Если на утро 22 ноября их было 237, то на начало дня 23-го – 251. Всего ковид победили 122 618 жителей Воронежской области.