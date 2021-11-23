Воронежец украл у знакомого почти 300 тысяч рублей

В течение дня злоумышленник посетил девять павильонов, после чего пригнал автомобиль к офису знакомого, но денежные средства решил не отдавать и скрылся с похищенным. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В отдел полиции № 8 УМВД России по Воронежу обратился руководитель торговой сети быстрого питания с сообщением о хищении у него денег.

Сотрудники полиции выяснили, что потерпевший попросил знакомого собрать выручку с торговых точек, расположенных на территории областного центра и соседних районов. Он предоставил мужчине автомобиль, на котором тот должен был объехать торговые павильоны, собрать денежные средства и привезти их предпринимателю.

В течение дня злоумышленник посетил девять павильонов, после чего пригнал автомобиль к офису знакомого, но деньги решил не отдавать и скрылся с похищенным.

- Причиненный ущерб составил около 300 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

Сотрудники полиции установили личность и местонахождение подозреваемого. Им оказался 46-летний местный житель, которого оперативники задержали на территории Центрального района и доставили в отдел полиции.

На допросе мужчина воспользовался правом, предусмотренным 51-й статьей Конституции РФ, и не стал свидетельствовать против себя. В соответствии с частью 3 статьи 158 УК РФ «Кража» ему грозит лишение свободы на срок до шести лет.