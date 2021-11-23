Студент из ВГТУ победил на конкурсе «Мистер Студенчество России 2021»

Фото с сайта ВГТУ

Спортивные, умные и талантливые: студенты ВГТУ еще раз доказали, что они - лучшие! Учащийся строительного факультета Воронежского государственного технического университета Кирилл Бахметьев только что одержал победу во Всероссийском конкурсе «Мисс и Мистер Студенчество России – 2021», который завершился в Москве 22 ноября. С чем его и поздравляем!

Кирилл был награжден в номинации «Мистер спорт - 2021» и получил главную награду – титул «Мистер Студенчество России», достойно представив ВГТУ и Воронежскую область.

– Для меня этот конкурс стал чем-то невероятным! Очень теплая, но в тоже время волнительная атмосфера на протяжении всей недели пребывания в Москве. Чудесные люди и потрясающая энергетика позволили чувствовать себя как дома. Долго решал – участвовать или нет, но в итоге подумал, что таких возможностей больше может и не быть, а в нашей жизни нельзя упускать любой шанс, – поделился Кирилл Бахметьев.

Престижный конкурс проходил с 16 по 22 ноября. Он был организован при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ, президентской платформы «Россия – страна возможностей», Ассоциации студентов и студенческих объединений России и национального конкурса красоты «Мисс Россия». Организаторами выступили Федеральное агентство по делам молодежи, Общероссийская общественная организация «Российский Союз Молодежи», Комитет общественных связей и молодежной политики правительства Москвы и Московский политехнический университет.

Участниками финала стали 70 студентов в возрасте от 18 до 26 лет, победивших в региональном или вузовском этапах. Они представляли свои высшие учебные заведения и в течение недели боролись за звание интеллектуального, творческого и спортивного студента страны. Испытания проводились в нескольких направлениях, в их числе также были образование, гражданская позиция и благотворительная деятельность.

В ходе проведения конкурсных этапов оценивалась добровольческая деятельность участников (социальная активность), спортивные достижения, творческие и интеллектуальные способности. Конкурсанты участвовали в проведении социальных и благотворительных акций, получили ценные советы от экспертов и жюри конкурса, приняли участие в серии мастер-классов творческой и социальной направленности, учились работать на сцене перед большой аудиторией.

После завершения конкурсных этапов началась репетиционная работа с постановщиками в рамках подготовки к финальному шоу. Творческий номер студента ВГТУ Кирилл Бахметьев был показан в финале.

– Запомнилось буквально все: каждая улыбка участников, каждая репетиция и каждая ошибка, но большее воспоминание, конечно, останется от финала конкурса, который был просто прекрасен, хотя самый важный момент для себя я могу вспомнить с трудом, – рассказал Кирилл.

Получив титул «Мистер Студенчество России 2021», он поблагодарил свою альма-матер и преподавательский состав:

– Хочу выразить огромную благодарность за поддержку своему любимому университету, который всячески оказывал мне содействие при подготовке к конкурсу.

В свою очередь сокурсники и преподаватели ВТГУ поздравили Кирилла Бахметьева с заслуженной победой и пожелали новых ярких достижений!