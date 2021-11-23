В Воронежской области назвали самое красивое село

Село Щучье с высоты птичьего полета. Фото: с портала правительства Воронежской области.

В региональном правительстве подвели итоги конкурса «Самое красивое село Воронежской области». В нем участвовали все районы, заявки подали администрации 32 населенных пунктов.

После проведения выездных проверок представленных на конкурс материалов определили семь сел, набравших наибольшее количество баллов. За них люди уже голосовали в интернете. Итоговая оценка состояла и из баллов, набранных на предварительном этапе, и от поддержки, полученной тем или иным населенным пунктом в Сети. В итоге оргкомитет конкурса определил, что самым красивым в 2021 году стало село Щучье Лискинского района.

Призерами конкурса стали села Лозовое Верхнемамонского района, а также Затон Воробьевского, Манино Калачеевского, Пески Петропавловского, Александровка Таловского и Ячейка Эртильского.

Победитель конкурса получит грант - 1 млн рублей, шесть призеров — по 150 тысяч рублей. Деньги должны потратить на благоустройство территории сел и освещение улиц.