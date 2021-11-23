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Общество23 ноября 2021 8:59

Воронежцам рассказали, как помочь замерзающим на водоеме лебедю или уткам

В последние годы перелетные птицы не торопятся на юг
Елена ФЕДЯШЕВА
Елена ФЕДЯШЕВА
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Фото Центра охраны животных "Наша природа"

Фото Центра охраны животных "Наша природа"

Истории, когда одинокий лебедь или несколько уток по какой-то причине остались зимовать на озере или пруду, в Воронеже повторяются почти ежегодно. Горожане всегда очень тревожатся за жизнь птиц, не зная, как им помочь. А часто своими неумелыми действиями, наоборот, причиняют вред.

Вот, что рассказали специалисты из воронежского Центра охраны животных «Наша природа»:

- На самом деле длительный отлет водоплавающих естественен, и затянуться он может до декабря. Уткам и лебедям нестрашны морозы, пока есть открытая вода у берегов (а значит, и корм). Жирок, пух и плотное оперение защищают птиц от переохлаждения в минусовую температуру.

Помощь птице нужна в том случае, если вы заметили на его теле травмы: кровь, раны или переломы. В этом случае надо сфотографировать птицу и связаться со специалистами. Например, с АНО «Наша природа». А вот пытаться самостоятельно отловить птицу не нужно: неопытный ловец может еще больше травмировать пернатого.

- Если лебедь все-таки остался зимовать, его можно подкармливать. Но не хлебом и сухарями. О правильном рационе для лесных и водоплавающих птиц мы рассказали в небольшом видео https://vk.cc/c8fha4, - рассказали зоологи.