Воронежская область вошла в десятку регионов России по себестоимости квадратного метра жилья

Фото из архива "КП". Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Себестоимость строительства квадратного метра жилья в Воронежской области составляет 33,9 тысячи рублей. Как сообщает издание De Facto, наш регион занимает 10 строчку по стоимости "квадрата".

Дешевле всего себестоимость возведения жилья в Центральном федеральном округе в Ивановской области - 25 тысяч рублей, Липецкой - 26,5 и Владимирской - 27,3. Самое дорогое возведение жилых домов в Москве - 95,1 тысячи рублей, Московской области - 51,6 и Калужской области - 38,7.

Напомним, по данным Воронежстата за третий квартал 2021-го, стоимость квадратного метра жилья в новостройке Воронежской области выросла до 67,7 тысячи рублей. На вторичном рынке недвижимости цена за "квадрат" увеличилась до 58,5.