В Воронеже в ДТП с участием трех машин пострадал 10-летний мальчик

Водитель автомобиля ГАЗ «NEXT» не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с автомобилем «Ниссан Ноут». Фото пресс-службы ГУ МВД России по Воронежской области.

По предварительным данным, вчера в 11:40 в Воронеже у дома № 17 по ул. Карпинского 21-летний водитель автомобиля ГАЗ «NEXT», двигаясь по ул. Карпинского со стороны ул. Лидии Рябцевой в направлении проспекта Труда, не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с автомобилем «Ниссан Ноут», под управлением 41-летней местной жительницы.

После столкновения автомобиль «Ниссан Ноут» по инерции отбросило на стоящую впереди машину «Киа Соренто», а затем - на встречную полосу, где «Ниссан» наехал на несовершеннолетнего пешехода, который переходил проезжую часть по нерегулируемому переходу справа налево по ходу движения автомобиля.

В результате ДТП 10-летний мальчик с телесными повреждениями был доставлен в медицинское учреждение. Впоследствии водитель «Ниссан Ноут» самостоятельно обратилась за медицинской помощью в медицинское учреждение.

В настоящее время полицейские проводят проверку, выясняют все обстоятельства и причины произошедшего.