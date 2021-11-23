Воронежская пенсионерка сбила двух женщин

Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

По предварительным данным, накануне, примерно в 14:00 в Воронеже у дома № 28 по улице Остужева 66-летняя местная жительница, находясь за рулем автомобиля ВАЗ-212140, двигаясь по дворовой территории, наехала на 27 и 20-летнюю местных жительниц, которые шли справа налево по ходу движения автомобиля.

- В результате ДТП оба пешехода получили телесные повреждения, и были доставлены в медицинское учреждение, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.