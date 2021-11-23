Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
-1°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия23 ноября 2021 7:27

Воронежская пенсионерка сбила двух женщин

ДТП произошло в одном из дворов на улице Остужева
Алексей СЕРГУНИН
КомментироватьОставить комментарий(0)
Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

По предварительным данным, накануне, примерно в 14:00 в Воронеже у дома № 28 по улице Остужева 66-летняя местная жительница, находясь за рулем автомобиля ВАЗ-212140, двигаясь по дворовой территории, наехала на 27 и 20-летнюю местных жительниц, которые шли справа налево по ходу движения автомобиля.

- В результате ДТП оба пешехода получили телесные повреждения, и были доставлены в медицинское учреждение, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.