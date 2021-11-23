86 медалей привезли воронежские ушуисты из Москвы

Наши спортсмены продемонстрировали настоящие бойцовские качества, стойкость и выдержку. Фото ЦСП СК Воронежской области.

Кубок России и всероссийские соревнования по ушу в Москве проводились в нескольких дисциплинах: таолу, кунгфу - традиционное ушу, юнчуньцюань, саньда.

38 воспитанников воронежской школы «Парящий орел» в составе сборной Центрального федерального округа 86 раз поднимались на пьедестал почета.

В таолу у нас 13 наград (три – золотые), в кунгфу - традиционное ушу – 49 (23), в юнчуньцюань – 23 (6).

- В условиях удаленки и изоляции, результаты, которые показали ребята - это просто чудо! – не скрывал эмоций главный тренер воронежской области по ушу Евгений Савостьянов. - И это на фоне того, что многие другие команды не уходили на дистант и тренировались в полном объеме. Наши спортсмены продемонстрировали настоящие бойцовские качества, стойкость и выдержку. Особая благодарность тренерам, сопровождавшим команду и сумевшим настроить ребят на выступление. Это Татьяна Юрьева, Александр Киселев, Виктория Апалихина, Анастасия Баркалова.