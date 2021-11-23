Обругавшего матом сотрудников больницы жителя Воронежской области отправили в изолятор

В ноябре 2020 года мужчина уже совершил аналогичный проступок. Фото: Артем КИЛЬКИН

Житель Аннинского района проведет трое суток в изоляторе после того, как суд признал его виновным в соответствии с ч. 1 ст. 20.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Мужчина совершил мелкое хулиганство в приемном отделении райбольницы, когда нецензурной бранью оскорбил сотрудников медучреждения.

- И хотя нарушитель правопорядка в содеянном раскаялся, от ответственности ему не удалось уйти, так как в ноябре 2020 года он уже совершил аналогичный проступок, - информирует пресс-служба Аннинского райсуда.

Впрочем, пока постановление не вступило в законную силу.