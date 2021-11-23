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Общество23 ноября 2021 6:01

Обругавшего матом сотрудников больницы жителя Воронежской области отправили в изолятор

Он раскаялся, но суд признал его вину
Алексей СЕРГУНИН
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В ноябре 2020 года мужчина уже совершил аналогичный проступок.

В ноябре 2020 года мужчина уже совершил аналогичный проступок.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Житель Аннинского района проведет трое суток в изоляторе после того, как суд признал его виновным в соответствии с ч. 1 ст. 20.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Мужчина совершил мелкое хулиганство в приемном отделении райбольницы, когда нецензурной бранью оскорбил сотрудников медучреждения.

- И хотя нарушитель правопорядка в содеянном раскаялся, от ответственности ему не удалось уйти, так как в ноябре 2020 года он уже совершил аналогичный проступок, - информирует пресс-служба Аннинского райсуда.

Впрочем, пока постановление не вступило в законную силу.