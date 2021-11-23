Три воронежские спортсменки стали призерами всероссийских соревнований по вольной борьбе

В весовой категории до 57 кг Екатерина Чурсина завоевала серебро. Фото ЦСП СК Воронежской области.

В татарстанском Мамадыше почти 140 спортсменок из 30-ти регионов страны разыграли медали в рамках всероссийских соревнований среди юниорок до 21 года.

В активе воронежских девушек три призовых места.

В весовой категории до 57 кг Екатерина Чурсина завоевала серебро. Она провела четыре схватки, из которых выиграли три первых. Причем, в четвертьфинале Кате пришлось бороться с подругой по команде Анастасией Шевченко, которая в итоге финишировала пятой.

Еще де наши спортсменки Ольга Яценко (до 59 кг) и Юлия Воронова (до 62 кг) стали бронзовыми призерками.

- Девочки молодцы, очень хорошо выступили, - подытожил старший тренер Воронежской области по вольной борьбе Геннадий Холодков. - До этого у нас призерами на первенствах страны были только Мария Лачугина и Валерия Горина, а тут сразу три спортсменки на пьедестале. И Настя Шевченко тоже отборолась на пятерку.