Новогоднее оформление главной площади Воронежа завершат к 25 декабря

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В Воронеже продолжается подготовка к новогодним праздникам. К 13 декабря на площади Ленина установят главную городскую елку, а к 25 декабря планируют завершить монтаж инсталляций по мотивам сказок «Щелкунчик» и «Снежная королева». Все праздничные объекты будут находиться под охраной весь период монтажа, сообщила вице-мэр по социальной политике Надежда Савицкая.

Будут ли в новогодние праздники мероприятия на главной площади города, в мэрии пока не могут сказать - все зависит от эпидобстановки. Окончательное решение по формату работы новогодней площади будет принимать оперштаб.

Но елка - это святое! 26-метровая «Снежная королева» появилась в Воронеже в 2016 году. Новогодние игрушки - звезды, шары, бусы и гирлянды - используют с тех пор, меняя рисунок их развески. Воронежская «новогодняя красавица» в 2017 году вошла в книгу рекордов России как «Самая высокая стволовая искусственная новогодняя ель».