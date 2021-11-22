В Воронеже будут судить 10 членов экстремистской религиозной организации

Воронежские следователи передают в суд уголовные дела 10 членов религиозного объединения, закрытого судом за осуществление экстремистской деятельности.

С июня 2018 года по февраль 2020 года мужчины в возрасте от 25 до 57 лет, являясь членами местной религиозной организации, зная, что решением Верховного Суда РФ от 20.04.2017 деятельность данной организации прекращена, продолжали ее деятельность, проводили собрания, проповедовали, привлекая новых сторонников.

- Обвиняемые использовали меры конспирации, хранили отчетную документацию в электронном виде, использовали видеоконференц-связь для проведения коллективных собраний. Для изобличения их деятельности проведено более 40 судебных экспертиз, в том числе религиоведческие, портретные, фонографическая, психолого-психиатрические, допрошено около 150 свидетелей, проведено более 110 обысков, в ходе которых изъята запрещенная к распространению на территории России литература, а также иные документы и предметы, имеющие значение для расследования уголовного дела, в том числе электронные носители информации. Объем уголовного дела составил 76 томов, - рассказал руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел регионального управления СК России Андрей Шевелев.