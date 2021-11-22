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Звезды22 ноября 2021 14:33

Худрук Платоновского фестиваля стал офицером французского Ордена искусств и литературы

Известие пришло от посла Франции в России
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Михаил Бычков не раз включал французские постановки в программу Платоновского фестиваля искусств.

Михаил Бычков не раз включал французские постановки в программу Платоновского фестиваля искусств.

Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Художественный руководитель Платоновского фестиваля и Воронежского камерного театра Михаил Бычков стал офицером французского Ордена искусств и литературы.

- Очень рад, что эта высокая награда стала признанием вашего важнейшего вклада в укрепление сотрудничества и обмена между нашими странами, - отметил в в своем письме Михаилу Бычкову посол Франции в России господин Пьер Леви.

Орден Искусств и литературы - награда, учрежденная и присуждаемая Министерством культуры Франции с 1957 года за особый вклад в развитие французского и мирового искусства. Михаил Бычков не раз включал французские постановки в программу Платоновского фестиваля искусств.