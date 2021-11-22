Гандболисты «ВГТУ-Воронеж» сыграют в Кубке с командой Суперлиги

"ВГТУ-Воронеж" достался вполне проходимый соперник. Фото: cspsk-vrn.ru

Определился соперник воронежского гандбольного клуба «ВГТУ-Воронеж» в 1/8 финала. Подопечным Алексея Доронкина и Игоря Грицких предстоит помериться силами со ставропольским клубом «Виктор». Эта команда сейчас идет на девятом месте среди 12 клубов суперлиги. На его счету после 11 игр шесть очков. Кубковая встреча с «ВГТУ-Воронеж» и «Виктора» должна состояться в первой половине декабря.

- «Виктор» сейчас усилился и эта встреча станет для нас хорошей проверкой сил с командой суперлиги, - прокомментировал итоги жеребьевки главный тренер «ВГТУ-Воронеж» Алексей Доронкин.

Кстати, с четвертьфинальной стадии Кубка России в борьбу вступят команды, игравшие в «Финале четырех» прошлого сезона: «Нева» (Санкт-Петербург), СКИФ (Краснодар), ЦСКА (Москва), «Чеховские медведи» (Чехов). То есть, вся элита отечественного гандбола.