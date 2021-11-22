Генеральный директор воронежского «Бурана» заявил, что команда сейчас играет бесплатно

Михаил Бирюков, похоже, не знает, что дальше делать с валящейся под откос командой. Фото: с сайта ХК «Буран»

После шестого поражения подряд «Бурана», да еще и не простого, а разгромного от тюменского «Рубина», главный тренер «ураганных» Михаил Бирюков, являющийся по совместительству и генеральным директором, дал эмоциональный комментарий:

- Думаю, что счет на табло и содержание сегодняшнего матча полностью отражает разницу между двумя командами, двумя клубами. Все, что сегодня было – закономерно. В очередной раз очень недоволен дисциплиной, а именно удалениями. Мы уже достаточно давно от этого страдаем, боремся с этим, ввели денежные штрафы, но пока не помогает, к сожалению. Начинать игру с удалений и меньшинства – это накладывает отпечаток на всю игру. Те ребята, которые обороняются, устают за это время, тогда как другие, наоборот, мерзнут и им потом сложно вернуться в игру.

Михаил Бирюков добавил:

- У нас сейчас очень непростая ситуация в клубе. За те четыре с половиной года, что я нахожусь в «Буране», такой сложной, наверное, еще не было. У нас были разговоры с руководством... К большому сожалению, многие не хотят играть бесплатно. Не все готовы жертвовать собой ради какой-то идеи. Факт налицо - очень тяжело мотивировать людей, когда они это делают бесплатно.

Напомним очевидный факт: подавляющее большинство хоккеистов «Бурана» не имеют никакого отношения к Воронежу. Так что за неродной город им выкладываться, действительно, практически не имеет смысла. Разве что себя показать, чтобы заинтересовать другие команды. Но хоккей – командная игра, в одиночку много не дадут геройствовать. Особенно если ты и близко не Александр Овечкин.