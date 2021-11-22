Из-за срыва контракта посадку деревьев в Воронеже перенесут на декабрь

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

В Воронеже окончательно сорвался контракт на посадку 135 деревьев и 1185 кустарников. Подрядчик, выигравший торги, так и не приступил к работе. По инициативе мэрии компанию внесли в реестр недобросовестных поставщиков сроком на два года.

Но сроки по озеленению города безнадежно сорваны. Тем не менее, чиновники управления экологии попытаются исправить ситуацию. В понедельник мэрия объявила закупки 135 саженцев клена, липы и хвойных с закрытой корневой системой, а также 1185 кустарников кизильника и дерна. Стоимость контракта чуть более трех миллионов рублей.

В мэрии выяснили прогноз на начало декабря: пока погода позволяет проводить работы по высадке деревьев с закрытой корневой системой, говорят экологи. При этом уточняя, что это вынужденная мера, на которую пришлось пойти из-за недобросовестности подрядчиков.

– Мы понимаем, что риск при высадке деревьев в условиях декабря есть, но мы детально проанализировали все прогнозы погоды. Пока они позволяют надеяться, что высадку можно будет осуществить. В случае, если к середине декабря установится стабильная морозная погода и промерзание грунта не позволит подрядчикам провести работы, контракт будет расторгнут, рисковать приживаемостью мы не будем, – рассказала руководитель городского управления экологии Галина Воробьева.