Житель Воронежской области в день рождения зарезал гостя

Следователи завели уголовное дело на 67-летнего жителя села Верхняя Хава, который в свой день рождения убил гостя.

Вечером 19 ноября 2021 года мужчина отмечал день рождения в компании 57-летнего приятеля. Когда выпили, поругались, ссора переросла в драку. А потом - в поножовщину: именинник несколько раз ударил знакомого кухонным ножом в шею и туловище. Несмотря на то, что потерпевшего успели довезти до больницы, он умер в медицинском учреждении. Согласно предварительным выводам судебно-медицинской экспертизы, его смерть наступила в результате открытого ранения шеи.

- Следователи осмотрели место происшествия, назначили комплекс судебных экспертиз по изъятым на месте преступления объектам и предметам, в том числе орудию преступления, допрашивают свидетелей, - рассказал и.о. руководителя Новоусманского межрайонного следственного отдела регионального управления СК России Юрий Шустов.