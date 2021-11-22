Парк «Орленок» в Воронеже могут открыть уже в этом году

Фото с сайта мэрии

Парк «Орленок», что находится в самом центре Воронежа, все-таки откроют – либо в конце этого года, либо в начале следующего. Будущее общественного пространства обсудили на совещании в горадминистрации 22 ноября.

Там отметили, что основные работы по реконструкции могут быть завершены к концу декабря.

В связи с этим мэр Вадим Кстенин поручил проработать вопрос не только с открытием, но и с организацией, которая будет его обслуживать. Тротуары зимой надо будет своевременно чистить от снега и льда.

Напомним, парк «Орленок» начали ремонтировать еще в 2019 году. Этим летом его планировали открыть для посетителей, но подвел подрядчик, не выполнив условия контракта.