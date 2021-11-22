Воронежцы планируют долгосрочный бюджет чаще других россиян

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Больше половины воронежцев (61%) ведут учёт семейных доходов и расходов, выяснил СберНПФ. При этом почти четверть (22%) домохозяйств занимаются долгосрочным и среднесрочным планированием своего бюджета, а каждый тринадцатый воронежец регулярно делает накопления на пенсию, откладывая на эти цели в среднем 5% дохода.

Учётом и планированием семейных расходов на более или менее долгосрочную перспективу больше занимаются женщины: положительно на этот вопрос отвечают 64% респондентов женского пола. При этом контроль бюджета скорее свойственен людям старшего поколения. В возрастной группе 40–50 лет вести учёт семейных трат и поступлений привыкли более половины опрошенных (56%), в группе 50–60 лет — две трети (68%), а среди 18–30-летних — только треть (38%).

Жители Воронежа чаще других жителей России планируют свой семейный бюджет. Этим занимаются 61% горожан, в то время как в среднем по стране этот показатель составляет 58%.

Глубина подробного планирования доходов и расходов у российских домохозяйств обычно невелика. Если на месяц вперёд свой бюджет детально расписывают 87% респондентов, то на 9–11 месяцев — уже только 4%. Рассчитывать доходы и крупные расходы на среднесрочную и долгосрочную перспективу (2,1 года в среднем по стране) стараются 22% россиян. Однако воронежцы в финансовых вопросах загадывают дальше других, они планируют крупные покупки в среднем на 1,4 года.

Сбережения на жизнь после окончания трудовой карьеры для россиян пока менее привычны, чем откладывание денег на крупные покупки. В Воронеже целенаправленно копят на пенсию 7,5% жителей, что на 1,4% больше, чем в среднем по стране. Люди, готовящиеся к выходу на заслуженный отдых (50–60 лет), заботятся о таких сбережениях в четыре раза чаще молодёжи в возрасте 18–30 лет (11% против 2,7%).

Александр Зарецкий, генеральный директор СберНПФ:

«Исследование* показало, что в среднем россияне, которые целенаправленно и регулярно копят на пенсию, откладывают на неё 5% своих доходов. Самыми перспективными направлениями для долгосрочных вложений респонденты считают банковские депозиты (35%) и инвестиции в фондовый рынок (акции, ПИФы и т. д.) — 24%. Хочу напомнить, что накопления с помощью индивидуальных пенсионных планов (ИПП) могут оказаться более выгодными, чем депозиты, и менее рискованными, чем покупка акций. Рассчитать, сколько вам стоит откладывать средств с помощью ИПП, позволит специальный сервис в СберБанк Онлайн — «Пенсионная витрина» (раздел «Пенсии», вкладка «Пенсия и сервисы СберНПФ»). Она показывает размер ежемесячной пенсионной выплаты, рассчитанный на данный момент, и информацию по вашим инструментам для долгосрочных накоплений».

Денис Скребец, Управляющий Воронежским отделением ПАО Сбербанк:

«Большинство жителей Черноземья понимают, что заботиться о своем финансовом благосостоянии нужно самому, не рассчитывая на помощь со стороны. Каждый тринадцатый житель Воронежа, например, уже начал формировать целенаправленно накопления на пенсию. Удобным для этого инструментом является индивидуальный пенсионный план. Он позволяет копить на пенсию в комфортном режиме и обеспечить себе солидный доход после завершения трудовой карьеры».

*Исследование проводилось в октябре - начале ноября 2021 года в 37 российских городах с населением более 500 тыс. человек методом телефонного опроса (CATI).