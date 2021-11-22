В Воронеже возле мехзавода могут построить временный наземный переход

Власти Воронежа обсудили тему безопасности пешеходов возле механического завода на Ворошилова. Там могут оборудовать временный наземный переход. Рассмотреть такую возможность поручил профильным ведомствам мэр Вадим Кстенин на совещании в горадминистрации 22 ноября.

Его появление поможет решить проблему с переходом воронежцами проезжей части. Подземный там полностью закрыли с 13 ноября на ремонт. На объекте сейчас обустраивают гидроизоляцию и реконструируют системы электроснабжения и лестничные сходы. Планируется, что работы завершат до конца 2021 года.

– Обсудите с ГИБДД схему организации движения. Впереди, как минимум две недели работ, возможно, больше, значит необходимо исправить прошлые ошибки и сделать так, чтобы в это время движение на этом участке было безопасным для пешеходов. Кроме того, необходимо заранее предусматривать временные переходы и на других таких объектах в случае, если проход по ним будет невозможен из-за проведения работ. Исполнение поручения проверю лично, – подчеркнул Вадим Кстенин.

Ранее в ГИБДД посоветовали горожанам использовать переходы, расположенные напротив ЖК «Пять звезд» (дом № 16) или Дворца культуры имени 50-Летия Октября. Но многие это игнорируют.