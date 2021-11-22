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Общество22 ноября 2021 13:37

В Воронеже возле мехзавода могут построить временный наземный переход

Вопрос прорабатывается в мэрии
Евгения ФРОЛОВА
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Власти Воронежа обсудили тему безопасности пешеходов возле механического завода на Ворошилова. Там могут оборудовать временный наземный переход. Рассмотреть такую возможность поручил профильным ведомствам мэр Вадим Кстенин на совещании в горадминистрации 22 ноября.

Его появление поможет решить проблему с переходом воронежцами проезжей части. Подземный там полностью закрыли с 13 ноября на ремонт. На объекте сейчас обустраивают гидроизоляцию и реконструируют системы электроснабжения и лестничные сходы. Планируется, что работы завершат до конца 2021 года.

– Обсудите с ГИБДД схему организации движения. Впереди, как минимум две недели работ, возможно, больше, значит необходимо исправить прошлые ошибки и сделать так, чтобы в это время движение на этом участке было безопасным для пешеходов. Кроме того, необходимо заранее предусматривать временные переходы и на других таких объектах в случае, если проход по ним будет невозможен из-за проведения работ. Исполнение поручения проверю лично, – подчеркнул Вадим Кстенин.

Ранее в ГИБДД посоветовали горожанам использовать переходы, расположенные напротив ЖК «Пять звезд» (дом № 16) или Дворца культуры имени 50-Летия Октября. Но многие это игнорируют.