В Воронеже на злополучном тротуаре у Заставы возобновились работы

Фото управы Ленинского района

На «забытом» рабочими тротуаре на улице Плехановской в районе площади Застава в Воронеже начали, наконец, укладывать плитку.

Напомним, воронежцы жаловались на разбитую дорожку еще с августа! По какой-то причине подрядчик, до этого добросовестно исполнявший условия контракта на других участках улицы, здесь «завяз», бросив поддоны с плиткой под ногами прохожих. Как сообщили в управе Ленинского района, срок контракта истек еще 15 октября, и теперь за каждый день просрочки фирма несет огромные убытки в виде штрафов до 7 тысяч рублей. Их вычтут из оплаты работ после приемки участка, пояснили в управе.

Фото управы Ленинского района

И вот, в понедельник, 21 ноября, на Заставе закипела работа: подрядчик подогнал бетоновоз и несколько рабочих, которые принялись наверстывать упущенное время.