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Происшествия22 ноября 2021 13:07

В Воронежской области ветеринар погорел на растрате в 12 тыс рублей

Мужчина в течение двух лет присваивал деньги за справки
Ярослав ИВАНОВ
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На ветеринара в Поворинском районе завели уголовное дело по растрате. 35-летний мужчина попал под статью из-за 12 тыс рублей.

Фельдшер организации, осуществляющей ветеринарно-санитарное благополучие района, с февраля 2019 года по апрель 2021 года выписывал ветеринарные справки, позволяющие клиентам реализовывать продукцию на основе меда. Оплату за услугу фельдшер просил перечислить на его личный расчетный счет, ссылаясь на временные неполадки системы оплаты организации. «Приработок» он забирал себе.

За присвоение денег организации с использованием служебного положения мужчине грозит до шести лет лишения свободы.