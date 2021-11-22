В мэрии Воронежа объяснили, как правильно вести себя водителям маршруток при виде пассажиров без масок

Кипятиться водителям нет никакого смысла: за отсутствие масок сейчас в большинстве случаев штрафуют пассажиров. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Дикая ситуация с водителем маршрутки № 9ка, вытолкавшим из автобуса пассажирку без маски с применением ненормативной лексики, породила вопросы, как правильно вести себя водителям при виде людей в салоне с полностью открытым лицом. Понятно, что не надо никого выпихивать на улицу и материться при этом. Но как водителю и скандал не устроить и при этом на штраф не нарваться? Тонкости идеального в такой ситуации поведения шофера нам разъяснили в управлении информации мэрии Воронежа:

- Начнем того, что пока мы не получили подтверждения, что конфликт с пассажиркой возник именно из-за маски, в причинах его сейчас разбираются. Что же касается правильного поведения водителя, если возникает ситуация, когда в автобус или в троллейбус входят мужчина или женщина с полностью открытым лицом, то действовать надо примерно так. Если шофер увидит пассажира без маски, надо попросить его ее надеть. Сделать это надо корректно. Если человек упрямится, не надо вступать с ним в пререкания. Если в салон зайдут проверяющие, по новым инструкциям (если только не весь автобус и водитель едут без масок), штрафовать будут именно недисциплинированного пассажира. Постоянно оглядываться и проверять, все ли едут с закрытыми лицами, конечно, никто водителя не заставляет.