На железной дороге в Воронежской области с начала года погибло 19 человек

На участке железной дороги, проходящей через Воронежскую область, с января пострадали 24 человека. Из них 19 от полученных травм скончались. Причиной трагичных случаев стало несоблюдение правил безопасности на объектах железнодорожной инфраструктуры. Об этом рассказали в пресс-службе Юго-Западной железной дороги (ЮВЖД) 19 ноября.

В 2021 году количество происшествий на железной дороге увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Годом ранее в регионе на объектах ЮВЖД погибли 16 человек, а еще четыре получили травмы. В 2019-м зарегистрировали 17 трагедий, кроме того, еще восемь жителей пострадали.

Напомним, 12 июля от удара током на железнодорожной станции «Отрожка» пострадал 16-летний подросток. Ради селфи он пытался залезть на крышу грузового поезда и получил электрический разряд от высоковольтной линии. По счастью, школьника удалось спасти.

А вот в Сомово 31 августа ЧП на железной дороге закончилось трагедией. Поезд сбил мужчину, переходившего пути, насмерть.