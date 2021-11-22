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Общество22 ноября 2021 12:40

На железной дороге в Воронежской области с начала года погибло 19 человек

Все они не соблюдали правила безопасности
Ирина ШАБАНОВА
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На участке железной дороги, проходящей через Воронежскую область, с января пострадали 24 человека. Из них 19 от полученных травм скончались. Причиной трагичных случаев стало несоблюдение правил безопасности на объектах железнодорожной инфраструктуры. Об этом рассказали в пресс-службе Юго-Западной железной дороги (ЮВЖД) 19 ноября.

В 2021 году количество происшествий на железной дороге увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Годом ранее в регионе на объектах ЮВЖД погибли 16 человек, а еще четыре получили травмы. В 2019-м зарегистрировали 17 трагедий, кроме того, еще восемь жителей пострадали.

Напомним, 12 июля от удара током на железнодорожной станции «Отрожка» пострадал 16-летний подросток. Ради селфи он пытался залезть на крышу грузового поезда и получил электрический разряд от высоковольтной линии. По счастью, школьника удалось спасти.

А вот в Сомово 31 августа ЧП на железной дороге закончилось трагедией. Поезд сбил мужчину, переходившего пути, насмерть.