Воронежцы предлагают непривитым услуги QR-курьеров, QR-нянь, QR-ведущих

Пока одни воронежцы сетуют на сокращения и недостатком работы в связи с пандемией, креативная часть горожан быстро сориентировалась и придумала «специальности», которые могут закрыть спрос земляков на услуги, недоступные в связи с введением QR-кодов. Поскольку есть они не у всех, а требуются практически везде, счастливые обладатели прививочных сертификатов предлагают свои услуги непривитым воронежцам. На сайтах бесплатных объявлений появились множество объявлений QR-курьеров, QR-нянь, QR-ведущих - владельцы QR-кодов помогут купить товары в ТЦ и привезти их на дом, сводить чужого ребенка на мероприятия, провести праздник.

Ранее мы писали, что введение QR-кодов породило еще одну востребованную профессию – контролер на входе.