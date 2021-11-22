В Воронежской области угонщик уснул в угнанном автомобиле

В Богучарском районе очень быстро поймали угонщика. Мужчина уснул за рулем угнанного авто.

Инцидент произошел на днях в селе Терешково. К одному из сельчан приехал гость из Москвы. В ночь на 20 ноября они выпивали, утром гость решил прогуляться по селу. Проходя по одной из улиц, заметил автомобиль «Соболь», у которого была открыта дверца, а в салоне ннаходились ключи. Мужчина, не долго думая, сел за руль и поехал кататься по селу. Вскоре у него закончился бензин, и он уснул в машине.

Тем временем владелец автомобиля заявил об угоне. И сотрудники ГИБДД обнаружили на одной из улиц села «Соболь» со спящим внутри водителем.

37-летнего москвича, оказавшегося рецидивистом, задержали, за угон ему грозит до пяти лет заключения.