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Происшествия22 ноября 2021 12:03

В Воронежской области угонщик уснул в угнанном автомобиле

Приехал в гости, выпил и поехал покататься на чужом авто
Ярослав ИВАНОВ
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В Богучарском районе очень быстро поймали угонщика. Мужчина уснул за рулем угнанного авто.

Инцидент произошел на днях в селе Терешково. К одному из сельчан приехал гость из Москвы. В ночь на 20 ноября они выпивали, утром гость решил прогуляться по селу. Проходя по одной из улиц, заметил автомобиль «Соболь», у которого была открыта дверца, а в салоне ннаходились ключи. Мужчина, не долго думая, сел за руль и поехал кататься по селу. Вскоре у него закончился бензин, и он уснул в машине.

Тем временем владелец автомобиля заявил об угоне. И сотрудники ГИБДД обнаружили на одной из улиц села «Соболь» со спящим внутри водителем.

37-летнего москвича, оказавшегося рецидивистом, задержали, за угон ему грозит до пяти лет заключения.