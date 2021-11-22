Под Воронежем женщина продала две квартиры и отдала мошенникам почти 4,5 млн рублей

Фото из архива КП

Воронежская полиция ищет телефонных мошенников, которые выудили у жительницы Новоусманского района почти 4,5 млн рублей. Подробности рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону 22 ноября.

58-летняя женщина ответила на звонок злоумышленников, которые представились по телефону сотрудниками банка. Они убедили ее, что неизвестные пытались оформить на нее кредит.

Затем ей стали поступать извещения. В них говорилось, что в онлайн-программе банка на нее оформляются кредиты на различные суммы. Однако мошенники объяснили, что это якобы необходимые процедуры «очистки» кредитной истории.

Так прошел месяц. После этого снова с ней связались неизвестные и сказали, что для покрытия всех задолженностей и обновления лицевого счета необходимы 4 млн 485 тысяч рублей.

Тогда женщина продала две принадлежащие ей квартиры, перевела на указанные счета деньги, после чего все лжесотрудники банка перестали выходить на связь.

По данному факту возбуждено дело по ч. 4 ст.159 УК РФ (мошенничество).