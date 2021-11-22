В воронежской Лиге Чемпионов бизнеса начались решающие осенние битвы

В осенних играх жесткая борьба идет на каждом участке поля. Фото: предоставлено организаторами турнира.

Осенний сезон 2021 года в корпоративной Лиге Чемпионов бизнеса, в которой могут участвовать команды, представляющие крупные предприятия и фирмы, дарит зрителям равные и упорные поединки. Сейчас разгромы стали редки, а вот игр, где все решает один мяч, - большинство.

В дивизионе «Бразилия» чемпион «Молвест» проиграл свой первый поединок на турнире «Газпроектинжинирингу» (4:5).

В дивизионе «Испания» футболисты «Электросигнала» устроили битву в матче с «Deutsche Telekom IT Solutions» (4:3), «Авангард-Агро» до последнего бился с «БОРАВТО» (3:4), представители «ЭкоНивы-Черноземье» ничего не смогли сделать в матче с «РВК-Воронеж» (3:9).

В дивизионе «Португалия» «Ростелеком» не смог обыграть «Комус» (1:2). «Лига Цифровой Экономики» проиграла «Квадре» (1:6). «СК Выбор» уступил «ДОМ.РФ» (1:2), а в другом матче «Воронеж-оил» оказалась сильнее «Этажей» (3:2).

В дивизионе «Франция» очень упорный матч выдался между «КП ВО Единая дирекция» и «ЦентрЭлектроМонтаж» (1:1) (пен 3:1). «Hoff» не смогли одолеть «Промсвязьбанк» (1:4). «ВЭЗ» крупно переиграл «Дирекцию управления движением» (5:0).