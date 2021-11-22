На раскопках скифского кургана в Воронежской области нашли серебряную пластину с изображением богини

фото института археологии РАН

В полевой сезон 2021 года (июль-август) Донская археологическая экспедиция института археологии РАН продолжила исследование большого курганного могильника Девица V, расположенного между селами Девица и Болдыревка Острогожского района (работы там ведутся с 2010 года). При раскопках кургана № 7, расположенного в центральной части могильника, ученые обнаружили множество находок. Самой ценной из найденного считают вещицу из гробницы скифского времени (IV в. до н.э.) - самой большой могилы из всех, выявленных в группе Девица V, где находился сильно потревоженный древними грабителями скелет взрослого мужчины 40-49 лет.

На удалении нескольких метров от скелета воина лежала серебряная накладка, прибитая многочисленными серебряными гвоздиками к деревянной основе. Что она украшала, ученые пока не разобрались. Вещица длиной 34,7 см, шириной 7,5 см. Археологи считают, что в центе изображена крылатая фигура Владычицы зверей и покровительницы человеческого и животного плодородия – богини Кибелы (другое название Аргимпаса, Великая богиня). Верхняя часть ее тела обнажена, голова украшена короной с рогами. Богиню окружают фигуры крылатых орлиноголовых грифонов.

фото института археологии РАН

Это первый случай подобной находки так далеко на северо-восток от основных центров Скифии – на Среднем Дону, отмечают в институте археологии РАН.

Среди остальных находок - основные элементы скифской «триады»: предметы вооружения, конской сбруи и «звериного стиля», мелкие золотые бляшки.